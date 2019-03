Roma, bimbo si perde a Villa Borghese: i poliziotti lo trovano in lacrime

Doppio intervento a villa Borghese da parte dei biker della Polizia di Stato. Gli agenti hanno trovato bambino che camminava singhiozzando, da solo, in largo Anna Magnani. Il piccolo ha riferito ai poliziotti di essere di nazionalità olandese e di non trovare più la madre.

Gli agenti lo hanno tranquillizzato e rifocillato e dopo circa un'ora hanno ritrovato la mamma alla quale hanno così potuto riaffidare il figlio.



Nel secondo intervento alcune segnalazioni indicavano in viale della Fontana Rotonda un uomo, seduto su una panchina, dedito all'autoerotismo, nonostante l'orario diurno e la presenza di svariate persone nel parco. Gli agenti sono riusciti a rintracciare l'uomo che è stato condotto negli uffici del commissariato Salario: si tratta di un italiano di 57 anni, denunciato per atti osceni.