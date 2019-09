Nicoletta Romanoff: «Mia figlia ferita cadendo dallo scivolo rotto. A Roma i parchi sono una vergogna»

Scivoli e altalene rotti, buche, bimbi costretti a giocare in un parco giochi degradato: siamo a Villa Balestra, nel cuore dell'elegantissimo quartiere Parioli, dove il degrado regna sovrano. In questo meraviglioso parco anche giocare può diventare pericoloso. La denuncia arriva dall'attrice Nicoletta Romanoff che in una storia su Instagram racconta: «Mi figlia si è fatta male, è caduta dallo scivolo rotto. Qui è tutto fatiscente: cavallucci, casette, pareti per arrampicarsi». «Uno scandalo, questi sono i parchi per i bambini a Roma», tuona l'attrice che si aggiunge al coro di vip che ormai da mesi denunciano il degrado della città. Da Caterina Balivo a Gassmann, da Rita Dalla Chiesa a Elena Santarelli sono sempre di più le foto social di cassonetti stracolmi, strade piene di buche, giardini incolti.

Elena Santarelli, selfie con i rifiuti a Roma: la battaglia dei vip contro il degrado della Capitale

E Villa Balestra, il parco che si estende per un ettaro e mezzo con affaccio su San Pietro, non è da meno. E dire che dopo anni di abbandono è stato adottato dai cittadini. I residenti hanno avuto l’idea di tassarsi per affidare i lavori a una ditta privata e far rinascere quest'area da sempre ritrovo di ragazzi del quartiere. Ma evidentemente non basta. A maggio i muri deturpati dai graffitti, invasi da svastiche, scritte da stadio e insulti tracciati con bombolette spray rosse e nere, sono stati cancellati. I membri del comitato di quartiere Piazzale Don Minzoni hanno rifatto il look all’area verde alla fine di viale Bartolomeo Ammannati. Ma la situazione dell'area giochi è ancora allarmante.



Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA