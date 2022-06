Sabato 4 Giugno 2022, 06:41

Era uscito di casa per andare al Verano a portare i fiori sulla tomba di famiglia e non è più tornato. È morto falciato da una macchina Giuseppe Dorbolò, 74 anni ed ex giurista della Presidenza del Consiglio, giovedì mattina lungo la via Tiburtina. Aveva appena lasciato il cimitero, dove era solito andare in visita alla tomba dei suoi genitori, quando una macchina lo ha travolto e ucciso. L'automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi ma non ha avuto scampo il 74enne: trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso del policlinico Umberto I, è deceduto poche ore dopo in ospedale. «Non posso credere che mio fratello Giuseppe non ci sia più, che sia morto così improvvisamente. Era pieno di vita, di interessi, la colonna della nostra famiglia» racconta commossa la sorella Clelia che giovedì pomeriggio insieme alla moglie e i due figli ha sperato fino alla fine che Dorbolò si salvasse.

Andrea Boschieri investito sulle strisce da un pensionato a Vicenza: aveva 18 anni, muore a un mese dalla maturità



CAVALIERE UFFICIALE

Una carriera importante quella del 74enne: nel 1992 gli è stato conferita l'onorificenza di Cavaliere Ufficiale, secondo l' Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Poi è stato impegnato come giurista, fino alla pensione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Il lavoro era una parte importante della sua vita - racconta ancora Clelia - era davvero un uomo di grandi valori che ha trasmesso ai suoi due figli. Fino alla fine abbiamo sperato che superasse la fase critica ma le ferite riportare erano troppo serie. Siamo voluti andare tutti insieme alla tomba dei nostri genitori e vedere come aveva curato i fiori che appena poche ore prima aveva portato. Ancora non riusciamo a crederci che Giuseppe, il nostro Giuseppe, non ci sia più» dice commossa Clelia.

LA DINAMICA

Sul caso indagano ora gli agenti della polizia Municipale del II Gruppo Sapienza. I poliziotti hanno subito accertato che la vittima era uscita poche ore prima a piedi dalla sua abitazione in viale Ippocrate. Dopo la visita alla tomba di famiglia stava tornando a casa quando però, all'altezza del piazzale del Verano, è stato falciato dalla macchina in corsa.

Ascoli, frontale tra moto e furgone: muore 34enne. Arrestato un operaio ubriaco alla guida



Al volante della Hyundai, subito sequestrata, un pensionato di 80 anni che ora rischia una denuncia per omicidio stradale. L'anziano si è fermato a prestare i primi soccorsi, quando gli agenti sono arrivati sul posto era in evidente stato di agitazione.

Le indagini dovranno ora stabilire la dinamica dell'incidente mortale. Secondo i primi rilievi, a causare l'investimento sarebbe stato il mancato rispetto della segnaletica verticale. «Il pedone o l'automobilista non hanno rispettato il semaforo rosso» spiegano gli agenti. Dunque: il segnale di stop ignorato avrebbe poi portato al drammatico epilogo. Nelle prossime ore i periti analizzeranno anche la macchina sequestrata. Sarà determinante stabilire la velocità a cui stava procedendo al momento dell'impatto. Infine, i segni della frenata impressi sull'asfalto: «Le analisi diranno quando il guidatore si è fermato e soprattutto, a che altezza di via Tiburtina ha iniziato la rallentare» precisano i poliziotti della Municipale.

Ancora: nelle prossime ore verrà ascoltato negli uffici del Comando Generale l'80enne. La sua deposizione sarà determinante per accertare la dinamica dell'investimento e accertare eventuali responsabilità. «Non ha riportato ferite ma non era nelle condizioni di parlare. Era in evidente stato di choc per quanto appena accaduto». Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.