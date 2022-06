Roma, incidente auto-moto in via della Magliana: morto centauro di 51 anni

Scontro tra un'auto e una moto in via della Magliana a Roma questa mattina intorno alle 5. Nell'incidente è morto un motociclista di 51 anni. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale del XII gruppo Monteverde. Da una prima sommaria ricostruzione, il motociclo Honda Sh si sarebbe scontrato quasi frontalmente con una Seat Ibiza per cause da accertare. Dati i danni rilevati sui veicoli coinvolti non è da escludere, tra le ipotesi, una velocità sostenuta oltre i limiti consentiti. La conducente dell'auto è stata sottoposta al test per verificare l'assunzione di alcol e droga.