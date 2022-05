Roma, schianto in auto con la mamma: bimbo di tre anni morto dopo il ricovero in ospedale

Il bimbo di tre anni coinvolto nell'incidente avvenuto sabato 28 maggio vicino a Guidonia, alle porte di Roma, è morto. Era stato ricoverato nella Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli in codice rosso.

Guidonia, incidente tra due auto: gravissimo bimbo di tre anni, ferite altre due persone

Le sue condizioni, apparse subito gravissime, hanno determinato la morte avvenuta oggi nonostante tutti i tentativi dell'equipe medica della Terapia intensiva pediatrica guidata dal professor Giorgio Conti.

L'INCIDENTE

L'incidente era avvenuto lungo via Maremmana. Il piccolo e la mamma, 31enne di nazionalità marocchina residente a Marcellina, viaggiavano su una Volkswagen Golf che improvvisamente si era scontrata frontalmente con una Ford Fiesta condotta da una 39enne, anche lei residente a Marcellina. La Fiesta, secondo una prima ricostruzione, procedeva in direzione Villanova, mentre la Golf in senso opposto. Lo scontro era avvenuto a poche centinaia di metri dall'ingresso dell'intersezione con via Colle Nocello, su un lungo rettilineo. Un urto fortissimo che aveva sbalzato le auto in direzioni opposte fuori dalla carreggiata. Per liberare i feriti erano intervenuti i vigili del fuoco che avevano dovuto lavorare in particolare per estrarre il piccolo dalle lamiere.