Paura e tutti a casa con un comunicato della preside dell'istituto comprensivo di via Carotenuto di Roma. Scuola chiusa per variante Covid. A casa restano 215 alunni, 45 docenti e operatori scolastici della zona Casal Bernocchi. «Dal momento che si tratta di una variante Covid», scrive la preside Eugenia Rigano, «si raccomanda l'importanza di un corretto svolgimento della quarantena vista la maggior trasmissibilità delle varianti».

Quarantena di 14 giorni

Per gli alunni e gli insegnanti ora si applicheranno le regole previste dal protocollo. «Si dispone un periodo di quarantena di 14 giorni», prosegue il comunicato. Poi, le persone coinvolte dovranno sottoporsi a «tampone molecolare di inizio e fine quarantena». Nel comunicato la preside ricorda inoltre che «dei due genitori uno dovrà rimanere in casa con il figlio minore e non può affiarlo a cure di terzi».

La scuola chiusa nel quartiere Africano

Da Roma sud a Roma nord. La variante di Covid non risparmia nessuna zona della Capitale. Domenica 21 febbraio è stata chiusa una scuola nel quartiere Africano. Si tratta in particolare dell'istituto Sinopoli-Ferrini, dove un professore e un bambino sarebbero risultati contagiati dal coronavirus.

