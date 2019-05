Grave atto vandalico, danneggiati i mezzi della Protezione Civile al Casilino

Misterioso danneggiamento in un deposito della Protezione Civile al Casilino. Di notte, nel deposito di via Toraldo, alcuni individui hanno forzato l’accesso per poi mandare in frantumi parabrezza e finestrini di tre mezzi, un PK, una Jeep, ed un’autopompa. Sul posto si è recata la polizia del commissariato Casilino che ha aperto un’indagine. E’ intervenuta anche una squadra della polizia scientifica per i rilievi del caso.

Gli agenti stanno lavorando su alcune telecamere che si trovano vicino al deposito e che potrebbero avere inquadrato gli autori del danneggiamento. Gli investigatori lo considerano un fatto grave per il fatto che gli anonimi hanno attaccato i veicoli a disposizione della collettività in caso di calamità naturali. © RIPRODUZIONE RISERVATA