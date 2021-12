Covid, oltre 6 milioni gli italiani senza la prima dose

Sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno alcuna copertura contro il Covid. È quanto emerge dal report del governo sui vaccini, aggiornato al 9 dicembre, in base al quale ad oggi ci sono 6.103.160 persone che non hanno fatto la prima dose. In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è nella fascia tra i 40-49 anni e in quella 50-59 anni; in percentuale è invece tra i 12-19enni che c'è la fetta più ampia: il 20,90%.