Roma, Tuscolana, lite per un barbecue finisce a colpi di bastoni e coltellate: 3 arresti

I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti per sedare una rissa scoppiata durante una grigliata, in via della Stazione Tuscolana, all’interno di alcuni alloggi di fortuna. I militari hanno arrestato due cittadini romeni di 44 e 48 anni e uno del Marocco 47enne, tutti con precedenti e senza fissa dimora, con l’accusa di rissa aggravata e lesioni personali. La rissa è scoppiata verso ora di pranzo, quando il fumo del barbecue, acceso dai due cittadini romeni e su cui stavano arrostendo delle salsicce, ha infastidito il 47enne marocchino. Da qui sono volati pugni, bastonate e coltellate; il cittadino nordafricano, infatti, brandendo la lama di un coltello, ha ferito sulle braccia il 44enne romeno. Quando i militari sono intervenuti hanno dovuto faticare un bel po’ per riportare la calma tra i tre ed hanno sequestrato il coltello e il bastone rinvenuto sul posto. Il 44enne ferito è stato portato presso il pronto soccorso dell’ospedale Vannini, dove è rimasto ricoverato, piantonato dai carabinieri, per una frattura ad una costola. Gli altri due arrestati sono stati accompagnati in caserma dove saranno trattenuti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.