Tufello, disoccupato sorpreso a spacciare cocaina: arrestato

I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Montesacro hanno arrestato un pusher romano di 36 anni che aveva avviato un'attività di spaccio in via Monte Crocco, al Tufello. Nel pomeriggio di ieri, monitorando il quartiere, i militari hanno sorpreso l'uomo, disoccupato già noto alle forze dell'ordine, in possesso di 130 grammi di cocaina e 10 di hashish, il tutto suddiviso in dosi. L'uomo aveva anche 200 euro, ritenuti proventi dell'attività illecita. Il 36enne è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa di essere accompagnato in mattinata in tribunale per essere sottoposto al rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA