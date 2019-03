Caos trasporti pubblici, Angelucci: «In piazza per chiedere dimissioni dell'assessore Meleo»

Manifestazione in piazza contro il caos trasporti. Lo annuncia

Domani mattina alle 10 scenderemo in piazza per chiedere le dimissioni immediate dell'assessore ai Trasporti Meleo e del presidente di Roma servizi per la mobilità Brinchi. Roma è stanca e i trasporti nel caos con i cittadini Romani disperati e umiliati. Il turismo viene messo in ginocchio da un' Amministrazione imbarazzante. Tre fermate metro centrali chiuse e non si sa quando riapriranno, tagli indiscriminati alle linee autobus nelle periferie, Metro C e Metro B con problemi giornalieri, autobus in fiamme e rotti a ritmo continuo, dipendenti che con abnegazione spesso sono costretti a lavorare con mezzi inadeguati e si trovano a subire senza alcuna responsabilita' molte volte la rabbia degli utenti. Questo nel totale silenzio e immobilismo dell'assessorato ai Trasporti. Faccia un gesto di dignità e si dimetta subito".

Mariano Angelucci vicesegretario Pd Roma. «