Congresso Pd, Mariano Angelucci: «Con Bonaccini per rilanciare il partito dopo le sconfitte nel Lazio e in Lombardia»

Mariano Angelucci, consigliere comunale e della città metropolitana di Roma, nonchè membro assemblea nazionale del Pd, severo dopo il risultato delle elezioni: «Ieri sono arrivate altre due cocenti sconfitte nelle elezioni regionali di Lazio e Lombardia. Un risultato disastroso. C’è bisogno di un enorme cambio di passo, c’è bisogno di un nuovo gruppo dirigente a livello nazionale e regionale che possa ricostruire la possibilità di tornare a vincere, convincendo le persone. Purtroppo le scelte degli ultimi anni hanno portato al risultato odierno. Non conoscere la realtà, non essere partecipi degli enormi problemi che incontrano oggi i cittadini è stato il motivo di questi risultati».



ma il livello di responsabilità è senza dubbio più elevato per chi ha portato avanti questa disastrosa linea politica. Nonostante le continue sconfitte nessuno si è preso una responsabilità. Ho ascoltato e ascolto analisi del voto fantasiose e fuori dal mondo, un mondo fatto di persone che il nostro gruppo dirigente non conosce più»«Per questo abbiamo deciso di sostenere con forza Stefano Bonaccini e per questo domani alle 17.30 saremo con lui, tante amministratrici, cittadini e associazioni in periferia a Torre Maura in sesto municipio dove noi siamo sempre stati, per confrontarci e iniziare un percorso di ricostruzione che parta dal modo di fare opposizione in regione e a livello nazionale. Non c’è più tempo da perdere» Lo dichiara in una nota Mariano Angelucci consigliere comunale e della città metropolitana di Roma e membro assemblea nazionale Pd