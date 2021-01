Allarme polpette avvelenate a Torvaianica dove domenica scorsa è morto un gatto che viveva in una casa in via Lago Maggiore a Campo Ascolano, la località a ridosso del Villaggio Tognazzi e la tenuta presidenziale. Ad avvertire i residenti è stata Iulia, la proprietaria del felino, che lo ha trovato agonizzante e l’ha immediatamente portato al pronto soccorso veterinario dove, nonostante le cure e i tentativi di salvarlo, l’animale è morto dopo tre ore dal ricovero. «I veterinari mi hanno detto che era pieno di veleno e aveva il fegato distrutto. Dopo circa 3 ore mi hanno chiamata per dirmi che non ce l’aveva fatta», racconta la donna disperata che su Facebook lancia un appello a tutti i proprietari di cani e gatti della zona affinché prestino la massima attenzione. Non è escluso che il micio, come la maggior parte dei gatti, abbia scavalcato il muro di recinzione della villetta per fare un giro intorno casa, abbia trovato le esche avvelenate e le abbia ingerite. Ancora da chiarire il tipo di veleno utilizzato da qualche squilibrato. Intanto tra i residenti è scattata la caccia ai killer di animali.

Secondo Pietro potrebbe trattarsi di una coppia di anziani che non vivono stabilmente a Campo Ascolano, ma hanno la seconda casa dove tornano spesso e che potrebbero già aver colpito in via Po dove qualche giorno fa è stato trovato morto un gatto bianco e grigio. Per altri, invece, potrebbe essere addirittura un nuovo residente infastidito dall’abbaiare dei cani. Tanta la preoccupazione per le colonie feline, registrate regolarmente in Comune «I gatti di colonia sono liberi di spostarsi – dicono i volontari – la colonia è gestita da una o più persone, in base al numero di gatti, che si prendono cura dei mici e li portano dal veterinario in caso di necessità. In caso di avvelenamento è tuttavia molto difficile intervenire rapidamente». Solo una settimana fa in via Fellini a Pomezia sono state trovate almeno tre polpette piene di metaldeide, il lumachicida che non dà scampo agli animali.

Le esche sono state notate da due residenti mentre portavano a passeggio i loro cani tra via Fellini e via Cincinnato. Sono riusciti a non far avvicinare i loro animali, le hanno raccolte, fotografate e hanno poi lanciato appelli sui social per avvertire i proprietari di cani a fare molta attenzione. A rischio, anche a Pomezia, i gatti solitari e quelli delle colonie feline. «Purtroppo – concludono i volontari – sono i più esposti. Dobbiamo inoltre sottolineare come a Pomezia e Torvaianica l’intolleranza verso gli animali sia cresciuta notevolmente nell’ultimo anno e mezzo, mentre abbiamo l’impressione che l’ufficio Tutela Animali del Comune non sia più così attivo come lo era invece fino a un circa due anni fa» .

