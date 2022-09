Venerdì 2 Settembre 2022, 19:17

Il profumo dei funghi sta per inondare di nuovo le strade di Lariano. Nella città lungo la via Ariana, tra Velletri e Artena, fervono i preparativi per tornare a servire i piatti a base di porcini e del rinomato pane di Lariano. La manifestazione che richiama nella città centomila persone ogni edizione, ripartirà dopo ventiquattro mesi di stop, dovuto prima alla pandemia, poi all'indisponibilità del terreno comunale su cui sono ancora in corso dei lavori pubblici. Ma a breve si torneranno ad impugnare forchette e coltelli su un terreno nuovo, con un'edizione che riserva diverse novità annunciate in questi giorni. A partire dal nome: la manifestazione giunta alla trentesima edizione non sarà più una sagra ma una festa, come a segnare i tempi che cambiano. L'altra innovazione riguarda il periodo, che da quest'anno sarà più lungo: non più due settimane ma tre, che accompagneranno i visitatori dall'8 settembre fino al 25 del mese prossimo, con spettacoli e concerti ogni giorno, partendo la sera dell'inaugurazione con Alberto Farina, il cabarettista del programma televisivo Colorado. «Dopo due anni di agonia forzata spiega il presidente dell'associazione organizzatrice, Bruno Abbafati - quest'anno ripartiamo dando la possibilità, sotto il profilo strettamente sociale, di degustare i nostri prodotti tipici a chi non l'ha potuto fare e allungheremo il periodo della festa per dare maggiori possibilità ai nostri visitatori di venirci a trovare».

Per non saltare pure l'edizione di quest'anno, l'organizzazione ha dovuto accontentarsi di una sistemazione diversa, perché sul terreno in cui si è svolta la festa fino al 2019 c'è ancora un cantiere pubblico finalizzato a costruire una nuova area fieristica. I lavori sono finiti ma manca il collaudo delle opere, per il quale il comune il mese scorso ha inoltrato una pratica al Genio civile. Nell'attesa, la nuova localizzazione della Festa del Fungo Porcino di Lariano sarà su un terreno che si trova a una cinquantina di metri dal precedente. La nuova sistemazione è meno ampia e, per questo, alcuni eventi sono stati rinviati all'anno prossimo. Tra questi ci sono ad esempio le Nozze con i funghi, cioè l'area dedicata ad ospitare le coppie che hanno compiuto 25 e 50 anni di matrimonio. Salterà anche qualche presentazione di libri e la consegna del Fungo d'Oro, un riconoscimento che in passato è stato ritirato da Piero Angela e altri personaggi italiani famosi. Al posto del Fungo d'Oro, quest'anno gli organizzatori daranno un riconoscimento a un cittadino di Lariano che ha avuto una visibilità a livello internazionale per il lavoro che svolge. Ma il nome del fortunato sarà svelato solo a settembre.