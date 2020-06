Giallo a Tor Sapienza, tra i cespugli spunta un cadavere: indagini della polizia

Giallo a Tor Sapienza, dove un passante, fra la vegetazione, ha notato un cadavere. Il ritrovamento è avvenuto in via Renato Birolli, all’esterno degli stabilimenti della Birra Peroni. Sul posto è accorsa la polizia ed anche la squadra mobile. I resti umani sono seminascosti dalla piantagione all’esterno del perimetro del birreificio.

Da una sommaria valutazione potrebbe trattarsi di un corpo maschile in avanzato stato di decomposizione. Potrebbe essere morto, per cause da accertare, un senza fissa dimora? Potrebbe, indicano gli investigatori, ma è strano che non sia stato segnalato prima dalla presunta comunità a cui apparteneva. Non viene scartata neanche la seconda ipotesi: quella di qualcuno che abbia abbandonato nella vegetazione il corpo. Le indagini sono alle fasi iniziali

