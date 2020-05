Roma, omicidio a Trastevere, uomo trovato morto sotto Ponte Sisto: è stato accoltellato

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato sotto Ponte Sisto, a Trastevere. Il cadavere era sulla banchina del Tevere e presentava alcune ferite da taglio. Si sospetta che l'uomo sia stato accoltellato. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un'aggressione e poi una persona accasciarsi per terra. Sono stati chiamati i soccorsi, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 20:16

