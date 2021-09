Roma, sparatoria in strada a Tor Bella Monaca: colpi di pistola da un'auto in corsa, due feriti gravi

Mercoledì 8 Settembre 2021, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 16:03

Spari in strada, in pieno giorno, in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Due ragazzi (poco più che ventenni) sono stati centrati da diversi colpi di pistola partiti da un’auto in corsa e feriti gravemente. Paura tra i residenti e fuggi fuggi generale. Sul posto carabinieri e polizia.

Roma choc, spari in strada a Tor Bella Monaca

I due giovani feriti (colpiti all'addome e a una spalla) sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: le loro condizioni sarebbero gravi. Erano da poco passate le 14 quando si sono sentiti i colpi di pistola echeggiare nel quartiere, le urla e una macchina sfrecciare a tutta velocità. Uno dei feriti è stato trasportato al Casilino e uno in ospedale a Tor Vergata. Sarebbero nove i colpi esplosi. Indagano i carabinieri della Compagnia di Frascati che stanno cercando di ricostruire quanto è accaduto. Al vaglio degli investigatori alcune telecamere della zona.

in aggiornamento