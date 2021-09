Spari in strada, in pieno giorno, in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Due ragazzi (poco più che ventenni) sono stati centrati - mentre erano seduti sul ciglio della strada - da diversi colpi di pistola partiti da un’auto in corsa e feriti gravemente. Paura tra i residenti e fuggi fuggi generale. Sul posto carabinieri e polizia.