Roma, Tor Bella Monaca, controlli anti spaccio nel quartiere: arrestati 2 pusher

Controlli serrati a Tor Bella Monaca. Due italiani, 20 e 30 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Appostati in via dell’Archeologia i militari hanno notato il 20enne che si aggirava con fare sospetto e così lo hanno fermato per un controllo. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina, del peso di circa 10 grammi, e 35 dosi di eroina, per circa 15 grammi, nonché della somma di 130 euro ritenuta provento dello spaccio.

Poco dopo hanno perquisito sulla stessa strada un 30enne che aveva indosso 38 dosi di cocaina, del peso di circa 20 grammi e della somma contante di 160 euro. I due spacciatori sono stati arrestati e ora sono trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

