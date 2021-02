Dalla Casilina a Tor Vergata, blitz antidroga: 4 arresti

Blitz anti-droga dei carabinieri della Compagnia di Frascati a Tor Bella Monaca, Tor Vergata e sulla Casilina: 4 spacciatori arrestati e sequestrate decine di dosi di droga. In via Duilio Gambellotti, i militari hanno arrestato un 30enne romano, disoccupato e incensurato. Fermato per un controllo in una nota piazza di spaccio, e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di 47 dosi di hashish per un peso di circa 150 grammi, ed un sacchetto contenente 30 grammi di marijuana. Sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

In via del Fosso di Santa Maura, sono stati arrestati due romani di 45 e 49 anni, entrambi nullafacenti, il più grande con precedenti: erano in un parcheggio e dalla perquisizione è emerso che avevano 83 dosi di cocaina per un peso di circa 35 grammi, e di 300 euro circa, ritenuto provento della pregressa attività di spaccio. Arresti domiciliari anche per loro in attesa del rito direttissimo. In via Casilina, i militari hanno arrestato una cittadina nigeriana di 48 anni, nullafacente e con precedenti: stava cedendo droga a due giovani, rimasti sconosciuti, poiché sono riusciti a darsi alla fuga. La donna aveva un involucro di cellophane contenente 6 grammi di marijuana e la somma contante di 255 euro circa, ritenuto provento della pregressa attività di spaccio. Trattenuta in caserma è in attesa del rito direttissimo.

Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA