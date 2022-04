Tony Bianchi «Millepanini», morto l'imprenditore e re delle notti romane

Dolore nel mondo della notte per la morte dell'imprenditore Tony Bianchi detto «Millepanini». Uno dei più grandi pr e organizzatori delle notti romane, che fin dagli anni '70 lo hanno visto protagonista della movida e degli eventi di Roma e non solo. Era malato da tempo e le sue condizioni si sono aggravate in questi ultimi giorni. Le cause della sua morte ancora non sono note ma dopo aver saputo la notizia tutto il web si è unito al dolore della sua scomparsa. Il suo sorriso e la sua presenza rassicurante a risolvere qualsiasi problema, hanno fatto di lui un'icona conosciuta e stimata da tanti anche per la sua generosità.

#Tonymillepanini Addio, la tua “Maison” ci ha regalato notti magiche che non scorderemo mai! Buon Viaggio 👍🏻 — M (@McCopp16) April 19, 2022