Roma, Raggi: «Il Tmb al Salario non sarà riaperto, l'area rinascerà»

Sulla via Salaria non sarà più riaperto il Tmb, assicura la sindaca. L'impianto di trattamento rifiuti del Salario «è stato incendiato a dicembre, subito abbiamo detto che lì non sarebbe rinato alcun impianto. I cittadini chiedevano un atto formale e in questo senso ho inviato una lettera alla Regione chiedendo la revoca dell'autorizzazione del tmb. Lì non sarà riaperto un impianto complesso, ma sarà valorizzato con funzioni diverse. Si parlerà di uffici. Faremo rinascere questa strada e questo quartiere». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la presentazione del progetto Urban Value.

Ultimo aggiornamento: 11:04

