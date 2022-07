Tivoli, sparatoria in un bar sulla Tiburtina: un ferito grave

Sparatoria a Tivoli dove una persona è rimasta ferita. L'episodio è accaduto poco prima delle quattro di notte quando due persone sono entrate in un bar di via Tiburtina, disturbando i presenti.

Dopo pochi minuti sono usciti e uno dei due ha estratto una pistola, sparando verso il locale. Un uomo che si trovava nel bar è rimasto ferito a una gamba.

L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita. Indaga la polizia.