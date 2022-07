Napoli, duplice omicidio a Ponticelli: la camorra torna a sparare, uccisi 2 uomini legati ai clan

Due persone sono state uccise a Napoli questa mattina nella periferia di Ponticelli. Il duplice omicidio è avvenuto in un appartamento di via Eugenio Montale, proprio alle spalle del famoso edificio ospitante la sede dell'azienda ABC (Acqua Bene Comune Napoli). Indagano i Carabinieri che sono sul posto. L'agguato potrebbe rientrare all'interno della faida per il controllo del territorio tra i due clan rivali della zona: i De Luca Bossa e i De Micco-De Martino.

Le due vittime: Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore 56 anni, sarebbero considerati entrambi vicini al clan De Micco. Uno dei due si trovava sull'uscio di casa. Poco prima della sparatoria, era stato arrestato in un blitz Emmanuel De Luca Bossa, figlio del boss Antonio De Luca Bossa. L'omicidio, avvenuto subito dopo il blitz, potrebbe far scoppiare nuovamente le tensioni tra i clan dell periferia.

