Roma, rissa al minimarket per una birra non pagata: nove denunciati

Notte violenta sulla Tiburtina per una birra non pagata. La scorsa notte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero per rissa aggravata nove persone tutte straniere, tranne una donna, romana. I militari sono intervenuti poichè, mentre stavano transitando su via Tiburtina, nei pressi dell'esercizio commerciale, hanno notato la zuffa. Dopo aver richiesto l'intervento di altre pattuglie in supporto hanno riportato la calma e identificato tutti i presenti.



I militari hanno poi denunciato a piede libero 4 cittadini del Bangladesh, di età compresa tra i 27 e i 41 anni, residenti a Roma, 3 cittadini moldavi di 24, 25 e 29 anni, domiciliati a Guidonia e Colleverde, un cittadino albanese di 23 sempre di Guidonia e infine una romana, coetanea. All'origine della rissa una birra non pagata al proprietario del negozio, uno dei 4 cittadini del Bangladesh. Tutti e nove hanno riportato contusioni e lievi lesioni che sono state medicate presso il pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini.

Ultimo aggiornamento: 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA