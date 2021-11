Covid Lazio, il bollettino di oggi 15 novembre: 595 contagi (250 a Roma) e 10 morti

Bollettino Covid Lazio. Nel Lazio su 8.650 tamponi molecolari e 13.417 tamponi antigenici per un totale di 22.067 tamponi, si registrano 595 nuovi casi positivi (-272), 10 i decessi (+6) con un recupero di notifiche arretrate, 579 i ricoverati (+21), 75 le terapie intensive (+5) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,6%. I casi a Roma città sono a quota 250. Nel Lazio superati i 9 milioni di somministrazioni con oltre 93% di adulti in doppia dose e oltre 87% over 12 in doppia dose.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Zona gialla, Fedriga: «Il Friuli è a un passo» ITALIA Rischio picco di contagi a Natale ADNKRONOS D’Amato (Lazio): pandemia ha insegnato che fattore tempo... LO SCENARIO I No vax riempiono le corsie

«Richiesta l'emissione di una ordinanza al sindaco» di Aprilia (Latina) «per ripristinare l'utilizzo di mascherine all'aperto, evitare ogni forma di assembramento e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione, tenendo conto che rispetto alla media regionale si è circa 10 punti percentuali in meno». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, lanciando un appello: «Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione, anche alle comunità straniere presenti sul territorio e alle loro autorità religiose».

Covid Lazio, i dati

Asl Roma 1: sono 63 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 165 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 22 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 154 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 95 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 48 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 7 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 19 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.