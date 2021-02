Roma, il generale dell'Arma Teo Luzi in visita ai carabinieri della "Podgora"

Il generale di corpo d'armata Teo Luzi, dal 15 gennaio al vertice dell’Arma dei Carabinieri, venerdì, si è recato in visita presso la sede del Comando Interregionale “Podgora” di Roma, unità di vertice da cui dipendono le Legioni Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria. Al suo arrivo nella storica sede di via Garibaldi, è stato ricevuto dal comandante Interregionale Carmelo Burgio. Il generale Luzi ha poi incontrato, nel rispetto delle norme anti Covid19, una ristretta rappresentanza di tutti i carabinieri operanti alle dipendenze del Comando Interregionale, dei delegati della Rappresentanza militare del COIR (Consiglio Intermedio di Rappresentanza) nonché dell’Ispettorato Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri esprimendo loro il suo apprezzamento, esteso a tutti i militari del “Podgora”, per l'impegno quotidianamente nel contrastare ogni forma di criminalità e per la risposta di sicurezza sempre più calzante rispetto alle necessità dei cittadini anche in piena pandemia.

