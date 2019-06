Roma, tentano di corrompere funzionario dogane, in manette due imprenditori

Volevano evadere le tasse corrompendo un funzionario. E così due imprenditori sono stati arrestati con l’accusa di istigazione alla corruzione: Ciro Laurenza ed Enzo Cesarini sono stati bloccati in flagranza dagli agenti della Squadra mobile mentre tentavano di consegnare una mazzetta da 100mila euro ad un funzionario delle Dogane che avrebbe dovuto organizzare una finta esportazione di prodotti alcolici da immettere invece in nero nel mercato italiano allo scopo di evadere tasse per milioni di euro.



Ad allertare gli agenti, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Antonio Clemente, è stato proprio il funzionario delle Dogane che ha permesso di far scattare gli arresti in flagranza all’interno di un ristorante. © RIPRODUZIONE RISERVATA