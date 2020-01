Roma, svastica disegnata davanti a scuola del Trionfale. Raggi: l'abbiamo subito cancellata

Nuovo raid antisemita a Roma. Una svastica e delle scritte antisemite sono apparse sulle pareti di una scuola romana in zona Trionfale fatta a poche ore dalla giornata della Memoria.

A darne notizia, annunciandone già la rimozione, è la sindaca Virginia Raggi con un tweet. «Abbiamo rimosso - ha spiegato - una svastica e delle scritte antisemite dalle pareti di una scuola a Trionfale, Roma nord. Un atto vergognoso nel Giorno della Memoria. Abbiamo subito ripulito grazie a intervento Simu. Roma non dimentica l'Olocausto e lavora per tenere viva la Memoria». La prefetta di Roma, Gerarda Pantalone, nel suo discorso in occasione di un evento organizzato a Palazzo Valentini per la Giornata della Memoria, ha dichiarato: «Dobbiamo essere sempre vigili e reagire a ogni forma di discriminazione». Per poi aggiungere:

«Se la shoah rimane l'apice della follia umana possiamo ricordare però tanti episodi più attuali, come discriminazioni per razza e religione, io direi qualcosa di più sottile ma non meno pericoloso dettato dall'insicurezza e dalla non conoscenza che ci fa avere un approccio, col tema delle migrazioni, dirifiuto alla complessità che l'epoca attuale ci impone».