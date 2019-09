Roma, precipita dal quinto piano: muore 33enne mentre era a casa della fidanzata. Spunta l'ipotesi suicidio.

Spunta l'ipotesi del suicidio per la morte di un uomo di 33 anni che ieri è precipitato dal quinto piano di un palazzo di Casal Bruciato alla periferia di Roma. A quanto ricostruito dalla polizia l'uomo, un inglese, si trovava a casa della sua fidanzata e si sarebbe suicidato. In casa non sarebbero stati trovati bigliettini di addio. Sul posto i poliziotti del commissariato Sant'Ippolito.

Ultimo aggiornamento: 20:42

