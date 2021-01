Roma, la strada Subiaco-Cervara chiusa per neve e un albero caduto

È stata temporaneamente chiusa la strada provinciale al 7 km dalla Subiaco Livata e Cervara di Roma Campaegli, per neve e caduta di un albero sulla Subiaco Livata. I mezzi della di Città metropolitana stanno intervenendo per ripristinare la viabilità. In località Montore, il personale della Polizia metropolitana è presente per assicurare assistenza e ripristinare le condizioni di transito». Lo comunica, in una nota, Teresa Zotta, vice Sindaco della Città metropolitana di Roma. Agli utenti è raccomandata la prudenza fino alla riapertura della strada.

SP 44B Subiaco-Livata, chiusura temporanea per neve e caduta albero. Il vice sindaco #CittaMetroRoma @teresa_zotta : "Stiamo intervenendo per ripristinare la viabilità. SI raccomanda prudenza fino a riapertura della strada"

⤵️https://t.co/lXgsi89Jd0#neve #viabilità pic.twitter.com/31GMCrLoCW — CittaMetroRoma (@CittaMetroRoma) January 3, 2021

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA