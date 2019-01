Spacciatore ingoia la droga per sfuggire a un controllo: fermato e portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si accorge degli agenti in borghese ed ingoia le dosi di eroina e cocaina: uno spacciatore è stato arrestato dalla Polizia e portato in ospedale per recuperare la droga. Nel corso del monitoraggio effettuato dagli agenti sul traffico di stupefacenti nella capitale, gli investigatori hanno scoperto che alcuni pusher erano soliti utilizzare gli autobus per rifornire di droga i clienti, sulla tratta Anagnina-Tor Bella Monaca. Saliti su un mezzo pubblico nel primo pomeriggio, gli agenti in borghese del commissariato Romanina hanno notato, all’altezza di via Ciamarra, uno straniero scendere da un autobus proveniente dalla direzione opposta e salire sul loro, per poi posizionarsi davanti alla porta.Ad un certo punto M.S., queste le iniziali del ragazzo tenuto d’occhio, è sceso e i poliziotti lo hanno seguito. Il 29enne è andato incontro a un coetaneo che lo stava aspettando, ma quando i due si sono accorti della presenza della Polizia sono scappati in direzioni opposte e il pusher ha gettato a terra dei soldi, quasi 500 euro poi recuperati, ed alcune dosi di stupefacenti, ingoiandone numerose altre. Fermato dagli agenti, M.S. ha cercato di divincolarsi sferrando calci e pugni, ma è stato bloccato e portato in ospedale dove, in seguito ad accertamenti, è risultato aver ingerito 55 involucri. Sottoposto dai medici a terapia idonea per l’evacuazione degli stessi, una volta recuperati, 43 sono risultati contenere eroina mentre gli altri 12 cocaina. Dimesso dall'ospedale, M.S. è stato arrestato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.