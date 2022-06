Sedicenne ucraino fugge dalla Sicilia per tornare a casa, rintracciato nell'hub vaccinale di Termini

Era arrivato con la madre dall'Ucraina qualche settimana fa. Entrambi, la donna poco più che trentenne lui appena 16enne, avevano trovato rifugio, scappando dalla guerra, da alcuni parenti che da anni vivono in Sicilia, in provincia di Palermo ma il desiderio di tornare a casa, riabbracciare il padre costretto a restare per la legge marziale nel Paese dilanato dalle bombe lo hanno spinto a fuggire.

E così il ragazzino quattro giorni fa ha lasciato la piccola cittadina di Gangi ed è arrivato a Roma. Non si sa come abbia viaggiato ma martedì notte è stato trovato dai carabinieri della stazione Roma Macao mentre si aggirava sperduto intorno all'hub vaccinale di piazza dei Cinquecento. Sono stati proprio alcuni volontari della struttura vaccinale a dare l'allarme: «C'è un minore, ucraino, che non sa dove andare, è da solo», hanno detto contattando i carabinieri. Quando i militari lo hanno fermato non aveva con sé altro se non un piccolo zaino, non riusciva a rispondere alle domande perché l'italiano lo comprende appena, poi a poco a poco grazie anche all'aiuto di un volontario che comprende e parla l'ucraino il ragazzo è riuscito a spiegarsi. «Volevo solo tornare a casa», ha detto tra le lacrime.

I carabinieri, ricostruita la sua identità, hanno prontamente avvisato la madre che da giorni, disperata, lo cercava ma al momento è stato affidato ad una casa famiglia della Capitale.