Roma: scuola invasa dai topi, rabbia dei genitori: «La derattizzazione non basta, entrano dal giardino»

Il 9 e il 10 novembre era rimasta chiusa per consentire la derattizzazione, ma ora, alla riapertura, l'invasione dei topi nella scuola elementare Emma Castelnuovo nel VI Municipio, appare tutt'altro che debellata. Questa mattina, infatti, molti genitori sono tornati nell'istituto per riprendersi i propri figli e riportarli a casa. Motivo? Finché non verrà effettuata anche la pulizia straordinaria del giardino, sommerso dall'erba alta e incolta, e circondato esternamente da un'area degradata in cui sono presenti anche baracche e insediamenti abusivi, i topi continueranno a scorrazzare liberamente «e - sostiene una mamma - non c'è alcuna garanzia, anzi è molto proababile proprio il contrario, che continuino a rientrare di notte o nel week-end quando l'edificio è chiuso e non sorvegliato».

Per tutta la giornata di ieri si sono susseguite avvertenze e messaggi nelle chat delle classi, molto numerose e organizzate in cinque sezioni dalla A alla E. Del plesso denominato Romero-Ciriello fanno parte anche una scuola materna e un asilo nido. Nelle settimane precedenti alla derattizzazione erano stati segnalati malori da parte dei bambini che avevano mangiato alla mensa. Qualcuno avrebbe trovato peli e blatte nei cibi somministrati, anche se a un'analisi microbiologica dei campioni richiesta dal Municipio, non erano emerse contaminazioni del vitto servito. Rappresentanti dei genitori, oltre che la scuola stessa, hanno preso contatti con i neo-consiglieri e assessori municipali del VI e, per la mattina di venerdì, è previsto un incontro negli uffici di viale Cambellotti. Ma la preoccupazione è alta e resta l'incertezza. "Sappiamo - spiegano ancora le mamme - che il personale scolastico è impegnato in pulizie aggiuntive, qualcuno sostiene di avere trovato anche oggi tracce di escrementi di topi. Vogliamo che i nostri bambini possano tornare a scuola in un ambiente completamente sicuro. Qualsiasi intervento, anche straordinario, deve essere effettuato subito. Cosa aspettiamo?".