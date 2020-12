Roma, bonus libri gratis per gli studenti: come fare domanda e in quali librerie

Arrivano i bonus libri scolastici. Il Campidoglio ha annunciato che per l'emergenza Covid sono stati riaperti i termini per fare domanda e accedere al sistema dei buoni libro gratuiti per l’anno scolastico in corso 2020/2021. Le domande possono essere fatte entro il 20 gennaio 2021.

Prorogato anche il termine per la spendibilità, sia dei buoni libro che delle cedole librarie, per l’anno scolastico in corso, utilizzabili entro il 30 gennaio 2021.

I bonus libri possono essere utilizzati presso le librerie convenzionate con Roma Capitale. L’elenco delle librerie è disponibile sul portale di Roma Capitale alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS701864

