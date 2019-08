Due uomini di 39 e 55 anni, fingendosi clienti di un noto fast food di via Candia a Roma, hanno puntato una famiglia di turisti coreani e, approfittando di un loro momento di distrazione gli hanno rubato un borsello appeso alla spalliera di una sedia. I due però non avevano fatto in conti con i carabinieri di San Pietro che, in abiti civili, li tenevano d'occhio già da un pò. I militari sono subito intervenuti fermando i due ladri con il bottino tra le mani. Recuperata la refurtiva, i due sono stati arrestati e portati in caserma, in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA