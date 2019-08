Roma, ruba borsa in un ristorante e ferisce il titolare con un bicchiere rotto

Ruba la borsa di un cliente in un ristorante e per fuggire ferisce con un bicchiere rotto il titolare. Il ventenne è stato poi riconosciuto da alcuni cameriere della zona e fermato dagli agenti del commissariato Viminale. Durante un servizio di controllo, la polizia ha individuato il ragazzo responsabile di una tentata rapina avvenuta nei giorni scorsi. A.M. è stato quindi accompagnato negli uffici per ulteriori accertamenti, è emerso che aveva svariati precedenti per reati analoghi.

Il titolare del ristorante in commissariato ha raccontato che, qualche sera prima, il 20enne era entrato nel locale e, aggirandosi tra i tavoli, aveva rubato la borsa ad una cliente e poi aveva cercato di scappare, rompendo un bicchiere per poi utilizzarlo per ferire ad un braccio il proprietario. Nella colluttazione il malvivente aveva lasciato cadere la borsa ed era poi riuscito a fuggire. Visti i risultati degli accertamenti ed il riconoscimento del giovane da parte dei camerieri e del proprietario, A.M. è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e l'autorità giudiziaria ha disposto che fosse portato a Regina Coeli.

