Roma, si apre voragine vicino al Colosseo: evacuato un palazzo con 15 persone

Si apre una voragine vicino al Colosseo, evacuato uno stabile. Dalle 8.45 una squadra di vigili del fuoco è al lavoro in via Marco Aurelio, a Roma, per il cedimento della sede stradale a ridosso di un edificio di quattro piani, con ventiquattro appartamenti. Interessate anche due attività commerciali. Sul posto anche il funzionario di servizio. In via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie per un totale di quindici persone. Interdette anche le attività commerciali una al piano interrato e l'altra al civico 18b. Un tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico, da via Claudia a via Ostilia.

Sul posto anche Italgas e agenti del Commissariato Celio. In corso accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: 12:09

