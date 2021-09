Giovedì 23 Settembre 2021, 22:35

Un maniaco, un ossesso seriale sempre armato di mazzetta e pronto a colpire anche alla luce del sole. Aveva preso di mira le auto in sosta nel parcheggio antistante il XV Distretto Ponte Milvio, all’inizio di via Flaminia. Mandava in mille pezzi i parabrezza, a notte fonda ma anche di mattina, usando due pesanti mazzette di ferro.

Gravi episodi che si sono verificati non soltanto nella prima mattinata di due giorni fa, ma anche nella notte tra il 27 e il 28 agosto scorso, dove le autovetture danneggiate erano state addirittura cinque.

LA PAURA

Azioni criminali che hanno creato grande preoccupazione e paura negli abitanti del quartiere e che hanno fatto scattare immediatamente le indagini, da parte degli agenti di Ponte Milvio, diretti da Luigi Mangino, terminate, dopo una serie di colpi di scena, con l’individuazione dell’autore dei raid.

I poliziotti per individuare il responsabile si sono messi in abiti civili, a bordo di alcune auto “civetta” vicino al parcheggio, pronti ad intervenire se il danneggiatore si fosse rifatto vivo. Poi hanno analizzato una serie di riprese fornite da alcune telecamere di zona. Si vede una persona vestita di jeans inquadrata bene in volto. In questo modo hanno individuato il responsabile. Gli agenti, a quel punto, sono andati nella sua abitazione in periferia ma qui è accaduto un fatto grave, imprevedibile.

L’AGGRESSIONE

Sono stati aggrediti dal ricercato con due mazzette di ferro, le stesse utilizzate per compiere i danneggiamenti alle automobili davanti al Distretto di Ponte Milvio. C’è stata una pericolosa e concitata colluttazione, dopo la quale il violento è stato bloccato. Si tratta di un uomo di 52 anni italiano e con altri precedenti penali.

Ammanettato e portato negli uffici del XV Distretto, per il 52enne è scattato l’arresto in flagranza per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre alla denuncia per danneggiamento.

Un poliziotto aggredito è stato trasportato su un’ambulanza in ospedale. I sanitari gli hanno riscontrato una serie di ecchimosi e contusioni e valutato per l’agente una prognosi di oltre 10 giorni.

La persona arrestata si è dichiarata innocente invano. Ma tutto è contro di lui: innanzitutto ha aggredito gli agenti con le stesse mazzette usate per danneggiare le automobili davanti il Distretto a Ponte Milvio.

Inoltre, le sue parole sarebbero del tutto vane davanti alle prove trovate dai poliziotti. Come per esempio le riprese delle telecamere che inquadrano il volto del malvivente in modo abbastanza preciso.

Non solo: c’è un passante che si è trovato proprio nel posto giusto al momento giusto e ha visto il danneggiatore all’opera. Costui ha riconosciuto nell’uomo preso dalla polizia quel tizio che aveva visto distruggere le automobili. «Sì è lui. L’ho visto colpire le macchine verso via Flaminia era come una furia».

LA STORIA

Fra le macchine danneggiate c’è n’è anche una di una povera signora che se l’era appena comprata. La donna ha ringraziato la polizia di Ponte Milvio per avere fatto giustizia rapidamente e aver messo fine all’incubo della zona. Purtroppo però lei non ha l’assicurazione per atti vandalici. Quindi, i danneggiamenti non sono rimborsabili dall’assicurazione.