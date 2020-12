Roma, troupe di Storie Italiane aggredita a Ponte Milvio, ferito operatore: aggressori forse ultra

Una troupe del programma Storie Italiane è stata aggredita a Ponte Milvio a Roma dove si trovava per alcune riprese effettuate per documentare assembramenti. Sembra che un gruppo di persone, non si esclude legati al mondo delle tifoserie, non abbia gradito le riprese e abbia aggredito l'operatore, facendogli cadere la telecamera. L'uomo ha riportato contusioni ma ha rifiutato cure mediche nonostante sia intervenuta ambulanza del 118. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Ponte Milvio e della Compagnia di Roma Trionfale. La vittima sta presentando denuncia presso caserma CC Ponte Milvio.

Ultimo aggiornamento: 17:56

