Variante inglese Covid, atterrato a Roma l'ultimo volo da Londra: tamponi per i passeggeri, i positivi allo Spallanzani

E' atterrato all'aeroporto di Fiumicino, a Roma, il volo British BA 560 proveniente da Londra Heathrow, con a bordo circa 110 passeggeri.L'ultimo volo in arrivo allo scalo romano dalla Gran Bretagna dopo l'annuncio di sospensione dei voli tra Italia e Il Regno Unito deciso dalle autorità italiane per via della variante del Covid diffusasi principalmente nel sud Inghilterra ed a Londra.

Per i voli in arrivo negli scali romani è stata attivata la procedura di sorveglianza sanitaria e controllo. Eventuali passeggeri positivi al tampone saranno trasferiti allo Spallanzani per il monitoraggio e lo studio dell'eventuale variante del Covid. «Bene la scelta del Governo di bloccare i voli da Londra. A Fiumicino abbiamo predisposto tampone per tutti gli arrivi degli aerei già in volo». Lo scrive su twitter il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Bene la scelta del Governo di bloccare i voli da Londra. A Fiumicino abbiamo predisposto tampone per tutti gli arrivi degli aerei già in volo — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) December 20, 2020

Il bollettino

Proprio oggi sono stati oltre 13mila i tamponi effettuati oggi nel Lazio (-1471), 1213 i positivi (-197) e 21 i decessi (-20). Sono i dati resi noti dall'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato durante lam videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Diminuiscono dunque casi e decessi, aumentano i ricoveri mentre restano stabili le terapie intensive. I casi a Roma scendono a 500. Nella Asl Roma 1 sono 211 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto casi sono ricoveri. Si registrano sei decessi di 74, 76, 78, 85, 85 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 236 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantacinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 79, 79, 83 e 92, anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Nella Asl Roma 4 sono 48 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 118 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 145 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 88, 89, 92 e 94 anni con patologie. Nelle province si registrano 393 casi e sono sette i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 172 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 83 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 122 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 64, 66 e 70 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 66 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 43 e 79 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 33 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 77 anni con patologie« commenta l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

