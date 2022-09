Martedì 6 Settembre 2022, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 06:51

Aggredita, palpeggiata e abusata in pieno centro a Roma. L'allarme è scattato, così come denunciato da Leggo, la sera del 30 agosto poco dopo le 20 a via Barberini. Tutto è accaduto in pochi istanti quando la vittima, una romana di circa 40 anni, stava attraversando la lunga fila di vetrine. La strada era affollata di turisti e passanti eppure, non ha avuto scampo. Il molestatore infatti, l'ha sorpresa stringendola da dietro e palpeggiandola ripetutamente. L'aggredita è riuscita a divincolarsi e le sue grida hanno attirato l'attenzione dei passanti: è stata subito soccorsa mentre il molestatore è scappato a piedi.

LE INDAGINI

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della vicina stazione. I militari hanno avviato subito una fitta rete di controlli nelle strade limitrofe al luogo dell'aggressione. Hanno raccolto le informazioni dalla vittima, in evidente stato di choc, e dei tanti testimoni che hanno assistito impotenti alla violenta aggressione. Il cerchio delle indagini si è chiuso poco dopo quando i carabinieri hanno rintracciato il molestatore che è stato denunciato per violenza sessuale.



LA DENUNCIA

Come hanno riferito i testimoni, l'uomo era seduto ai piedi di una vetrina di via Barberini. Non appena la donna gli è passata davanti, si è alzato con uno scatto repentino. Un raptus di violenza che si è consumato in pochi istanti: la vittima non ha avuto alcuno scampo. È comunque riuscita a liberarsi dalle braccia dell'aggressore e a divincolarsi.

Una volta arrivati i carabinieri, ha riferito quanto appena accaduto fornendo una descrizione accurata del fuggitivo. Determinanti sono stati anche i racconti dei testimoni che sono stati in grado di indirizzare le ricerche degli investigatori. Con una indagine lampo dunque, l'uomo è stato rintracciato poco distante da via Barberini mentre tentava di confondersi tra i turisti che domenica sera affollavano la zona del centro. Un tentativo inutile perché è stato appunto riconosciuto e portato subito in caserma.

Una volta lì, anche la sua vittima lo ha identificato: «È stato lui» ha confermato la ragazza. Ancora: sono stati chiamati per un confronto all'americana anche alcuni testimoni che erano presenti al momento della violenza.

Gli investigatori hanno quindi proceduto con la denuncia: l'uomo, uno straniero di origini indiane, dovrà ora rispondere dell'accusa di violenza sessuale. Ma le indagini proseguono: i militari stanno procedendo con ulteriori accertamenti sul passato del denunciato che non ha risposto alle domande incalzanti dei carabinieri. Il sospetto è che sia autore di altre aggressioni analoghe. Ecco perché i militari stanno studiando e incrociando le denunce delle ultime settimane. A caccia di ulteriori indizi a carico del molestatore che ha seminato paura e panico.