Non ci sono segreti per i viaggiatori alla Stazione Anagnina, dove nei pressi della biglietteria in cui si rinnovano gli abbonamenti, in bella mostra, con un cartello affisso alla stampante sono visibili a tutti username e password. Chiunque volendo può connettersi alla linea wi-fi della stampante e usarla a proprio piacimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA