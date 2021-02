Roma, sorpresi a giocare a poker: otto cinesi denunciati. Sequestrata la bisca clandestina

Stavano giocando a poker in otto: i giocatori vicini vicini senza mascherina, sul tavolo un gruzzolo di oltre tremila euro e il presidente del Circolo in caso di controlli aveva già scritto alcune autocertficazioni false. Ma il gioco è finito presto: gli otto giocatori cinesi sono stati scoperti e denunciati dagli agenti della polizia amministrativa della Questura in un circolo privato di via Mario Cartaro zona Torpignattara. Gli uomini, tra i 25 e 60 anni, seduti attorno a due tavoli verdi perfettamente allestiti per il poker e a stretto contatto fisico l'uno con l'altro nonostante le restrizioni imposte dalla normativa anti - Covid. Circa 3 mila euro, il contante sequestrato trovato sui tavoli da gioco insieme a svariati mazzi di carte da poker. I giocatori sono stati identificati e dal successivo controllo, è emerso che due di loro avevano già precedenti di polizia per il reato di partecipazione al gioco d'azzardo. Per tutti, al termine degli accertamenti, è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria per partecipazione al gioco d'azzardo oltre al sequestro dell'intero locale adibito a bisca clandestina.

Per il Presidente del circolo invece, oltre ad essere denunciato per aver agevolato il giuoco d'azzardo e per la detenzione illegale di un manganello telescopico, s'ipotizza il reato d'istigazione alle disobbedienze delle leggi art 415 del c.p. in quanto, malgrado l'emergenza epidemiologica, organizzava le «riunioni di gioco» dando anche indicazioni su cosa dichiarare in autocertificazione in caso di controllo. Tutti sono stati sanzionati amministrativamente sia per lo spostamento dal domicilio, sia per la mancata osservanza del giusto distanziamento sociale, per un ammontare che va dai 400 euro a 1000 euro ciascuno.

