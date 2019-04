Una notte criminale a San Basilio, straniero aggredito dai pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una spedizione punitiva che ha riguardato un immigrato di 32 anni che è stato preso a bastonate. E’ accaduto ieri sera, verso le 22, in un’area condominiale di via Senigallia, nei lotti popolari di San Basilio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno soccorso lo straniero che era svenuto ed insanguinato. Un’ambulanza l’ha trasportato al Sant’Andrea in codice rosso. Una volta medicato la prognosi si è ridotta notevolmente: una decina di giorni a causa di una bastonata alla testa. Gli investigatori possono contare su alcuni testimoni oculari. ”Ero affacciato alla finestra - ha detto uno di loro agli investigatori - quando ho sentito le urla di quell’uomo di colore che veniva rincorso da cinque, sei persone che impugnavano un bastone”.I carabinieri hanno indagato sulla possibilità che si sia trattato di una spedizione a sfondo razziale. Ma questa ipotesi, a detta dei militari, non trova alcuna consistenza. Almeno per ora. Invece, sembra molto probabile che si tratti di un’aggressione fra la malavita di quartiere, variegata e pericolosa. San Basilio, ha almeno tre piazze di spaccio dove la criminalità organizzata fa affari milionari. Un traffico che più volte è stato monitorato dalla Distrettuale Antimafia che ha appurato l’esistenza di boss dell’Ndrangheta e della Camorra. Insomma, un quadro a tinte fosche dove c’è spazio per i boss ma anche per i piccoli corrieri.