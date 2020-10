Roma, asfalto pronto, addio sampietrini in via IV Novembre e via Cesare Battisti

Asfalto dove prima c'erano i sampietrini. Sono praticamente conclusi i lavori stradali per il rifacimento dell'asse via IV Novembre-via Cesare Battisti, il percorso che congiunge via Nazionale con piazza Venezia a Roma. Restano da completare soltanto i cantieri all'altezza di largo Magnanapoli e di piazza Venezia, dove i sampietrini resteranno, risistemati.

L'intervento, avviato durante il lockdown, ha un costo complessivo di 2,5 milioni di euro ed era molto atteso dai tanti che percorrono quotidianamente quel tragitto (soprattutto su due ruote): la strada, in discesa e con il selciato sconnesso in molti punti, era particolarmente insidioso per automobilisti, centauri e ciclisti.

I sampietrini resteranno solamente ai lati della carreggiata, come testimonianza storica della pavimentazione simbolo di Roma. Nel progetto, il primo realizzato nell'ambito del Piano sampietrini del Campidoglio, sono compresti la bonifica della rete idraulica, la pulizia delle caditoie su tutto il tratto di strada e il restyling della segnaletica, al termine dei lavori.



Nei prossimi mesi toccherà a via nazionale. I lavori prevederanno la sostituzione della pavimentazione in sampietrini con l’asfalto su tutta la strada e sarà prevista anche la realizzazione di una nuova pista ciclabile che già divide: contrari i commercianti, favorevoli i residenti.

