Sul maxi assembramento (con rissa) di sabato pomeriggio tra il Pincio e Piazza del Popolo, a Roma, è intervenuta la Prefettura: «Monitoreremo attentamente il fenomeno. Pur trattandosi per lo più di ragazzi minorenni, che si sono dati appuntamento via social, l'evento è comunque molto grave. Ci sono stati anche dei fermati - precisa - Amareggia che alcuni giovanissimi non comprendano la necessità di continuare mantenere alta l'attenzione».

È infatti stato disegnato un piano di monitoraggio per il controllo di piazze e luoghi della movida: «Ciò significherà - sottolinea ancora la Prefettura - che alle attività delle forze dell'ordine svolgeremo ulteriori accertamenti, partendo dalle persone identificate, anche sui social, per contrastare e punire gli autori di questi deplorevoli comportamenti».

Ultimo aggiornamento: 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA