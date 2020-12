A Ponte Milvio si sono rifiutati di rispettare la distanza di sicurezza. A piazza Dante invece bivaccavano vicino un minimarket. Infine a piazza del Popolo un appuntamento che ha riunito più di 400 giovanissimi con attimi di tensione perché è scattata anche una rissa. Un incontro «anomalo» su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Per il lungo ponte dell'Immacolata sono stati rafforzati i turni di controllo nelle zone della movida e lungo le strade dello shopping della Capitale. L'obiettivo è quello di limitare, per quanto possibile, file disordinate e folla. Non solo nei negozi ma anche nei punti di ritrovo piazze e parchi. Agenti e militari sono quindi intervenuti nel weekend per garantire il rispetto delle norme sanitarie.

Roma, festa Erasmus in casa a piazza Bologna: 34 ragazzi in 70 mq, blitz dei carabinieri e multa. D'Amato: vietato rilassarci



LE MULTE

A Ponte Milvio il gruppetto di quattro ragazzi, tra i 15 e i 16 anni, venerdì sera era stato già invitato ad allontanarsi dal titolare del ristorante. Per diversi minuti si sono intrattenuti verso l'ingresso. Al rifiuto dei ragazzi, lo stesso titolare ha richiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di Ponte Milvio. Una volta sul posto, hanno identificato e multato la comitiva di amici per poi riaffidarli ai rispettivi genitori.

A piazza Dante, i militari hanno prima eseguito accertamenti nell’attività, multando per 400 euro il titolare che oltre l’orario consentito stava effettuando il servizio. Quindi hanno notato davanti al locale la presenza di un assembramento di diversi ragazzi che stavano consumando bevande e generi alimentari. Il gruppo, alla vista dei militari si è subito allontanato prima di poter essere identificati. Lo stesso, ieri pomeriggio a Piazza del Popolo. Quando poco dopo le 17 oltre 400 ragazzi si sono incontrati tra piazza del Popolo e il Pincio. I militari sono intervenuti per disperdere la folla. Sono incorso ulteriori indagini per accertare il motivo dell’incontro. «I ragazzi sono arrivati da diversi quartieri della città - spiegano i carabinieri- ma non è ancora chiaro il motivo», anche perché è scoppiata una maxi rissa. E molti - con i video che girano sui social - erano senza mascherine. Sono stati infine i vigili urbani a sanzionare il titolare di un locale di via Zanardelli, in pieno centro, per la musica ad alto volume e per il mancato rispetto del distanziamento ai tavolini.

Covid Roma, 200 giovani a piazza delle Muse (senza mascherina e distanziamento): tutti multati

Fidanzati litigano senza mascherina durante il lockdown, interviene la polizia e li sanziona

Ultimo aggiornamento: 07:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA