Roma, maxi rissa a Casetta Mattei per una lite stradale: 20 persone si affrontano a colpi di bastoni

Maxi rissa in via della Casetta Mattei a Roma, dove un diverbio stradale ha fatto scattare il putiferio e venti persone si sono affrontate in strada a colpi di bastoni. È successo martedì 13 ottobre: coinvolti alcuni ragazzi a bordo di un'auto grigia che, fermata la vettura sono scesi e hanno dato vita alla rissa. Ad affrontarsi i giovani contro alcuni rom.

Tutto ciò nel traffico bloccato, con diversi passanti che hanno telefonato al 112. Dopo una decina di minuti i ragazzi sono risaliti sulla vettura e sono fuggiti dopo aver tamponato intenzionalmente una Smart. Sul posto sono poi arrivate le volanti del commissariato Monteverde e della polizia di San Paolo.

