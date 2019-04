Donna di 81 anni rapinata da due stranieri: soccorsa dai passanti

Un’anziana di 80 anni è stata rapinata in pieno giorno da due individui che le hanno strappato la borsa facendola cadere in terra. E’ accaduto verso mezzogiorno su un tratto di via di Rebibbia dove la vittima stava rincasando. I rapinatori, sono stati descritti come due stranieri dell’Est Europa. La coppia ha aggredito la signora rapinandole la borsa. L’ottantenne, proprio per il forte spintone, è caduta in terra.



Diversi passanti sono andati in aiuto della donna ed hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è accorsa un’ambulanza: il personale ha riscontrato che l’anziana era sotto shock ma non era ferita. Sia la vittima che altri testimoni oculari hanno descritto i banditi come giovani dell’Est, nomadi. L’equipaggio di una volante, durante una perlustrazione in zona, ha trovato la borsa rapinata ma non c’era il portafogli.

